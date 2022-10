Google Maps tiene un simulador de manejo que permite conducir por el mundo sin salir de casa

Desde su lanzamiento, Google Maps se ha convertido en una de las herramientas más usada por miles de cibernautas, ya que cuenta con varias funciones muy útiles. Por ejemplo, permite hacer recorridos virtuales, así como tener acceso a imágenes satelitales de diferentes ciudades del mundo.

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, Google Maps tiene otra función poco conocida que se llama Driving Simulator, un simulador de manejo que puedes probar en tu ordenador y que no requiere la instalación de aplicaciones desarrolladas por terceros.

Esta herramienta, ideada por el programador Katsuomi Kobayashi, permite a los usuarios de Google Maps viajar por las calles de diversas ciudades usando un vehículo que puede ser un automóvil o un bus de transporte público. ¿Te gustaría probarlo? Solo debes seguir estos sencillos pasos:

¿Cómo utilizar Google Maps Driving Simulator desde tu PC?

Ingresa al simulador desde Google Chrome o tu navegador favorito. Pulsa el botón ‘Start’ para iniciar la aplicación. Aparecerá la interfaz de Driving Simulator y verás que tu vehículo se encuentra sobre un mapa de Google Maps. En la parte superior, podrás elegir la ciudad por la que deseas manejar. Aunque hay varios lugares predeterminados, puedes colocar cualquier otra ubicación. Para mover el vehículo por la carretera, tendrás que utilizar las flechas direccionales del teclado. Verás cómo el timón de la pantalla se empieza a mover.

De acuerdo a la publicación, las personas que se animen a probar esta funcionalidad pueden elegir la perspectiva de la cámara. Para ello, deben elegir entre las siguientes opciones: Tilt Down, Tilt Up, North Up o Head Up.