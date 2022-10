“Haz feliz a Mark”: la dura frase de los empleados de Meta sobre proyectos del metaverso

El metaverso es la propuesta del universo digital impulsada por el polémico multimillonario y creador de Facebook, Mark Zuckerberg. En los últimos meses, el empresario ha sido el blanco de innumerables críticas por su apuesta al escenario basado en realidad virtual.

En ese sentido, no son solo los personajes externos a su compañía quienes dudan del éxito del proyecto, sino que un reciente informe de The New York Times revelaría que sus propios trabajadores se refieren a los planes relacionados con el mismo como “Haz feliz a Mark”.

Según The New York Times, dos empleados de Meta precisaron que la frase ha sido acortada al acrónimo “MMH” (Make Mark happy, en inglés). Ambos señalaron que son varios los que usan la abreviatura para referirse, en tono de burla, a los proyectos que se proponen sobre el metaverso.

El acrónimo llegó mientras Meta reorganiza su personal laboral a través de rotaciones. Además, el medio citado indicó que contactaron a más de 12 trabajadores de la empresa matriz, quienes solicitaron permanecer en el anonimato para no sufrir represalias.

Queda claro que no son pocos los que se encuentran inconformes con que la empresa varíe constantemente sus estrategias en vez de seguir un plan fijo y con una proyección estable.

“Ser un cínico acerca de la tecnología nueva e innovadora es fácil. En realidad, construirla es mucho más difícil, pero eso es lo que estamos haciendo porque creemos que el metaverso es el futuro de la informática”, dijo al respecto Andy Stone, el portavoz de Meta en un comunicado.

Por su parte, Kali Hays, de Insider, ha anunciado que “Meta ha realizado despidos silenciosos y les decía a algunos empleados que buscaran otros trabajos”. Se trata de una medida que podría perjudicar hasta al 15% del personal de la compañía.

Finalmente, todo esto sucede a casi un año desde el anuncio del cambio de nombre corporativo de Facebook a Meta por parte de Zuckerberg para impulsar el metaverso.