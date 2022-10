Apple podría lanzar un iPhone sin puertos para evadir regla que lo obliga a incluir un USB-C

Recientemente, La Unión Europea (EU) aprobó una normativa que obliga a todos los fabricantes de smartphones, tablets, entre otros dispositivos, a incluir un puerto USB tipo C con la finalidad de reducir la cantidad de desechos electrónicos.

Aunque Samsung, Xiaomi, Huawei, Motorola, entre otras marcas famosas, ya han implementado los puertos USB tipo C en sus teléfonos inteligentes, existe una compañía que se resiste a hacerlo, estamos hablando de Apple.

En la actualidad, todos los iPhone (sin importar el modelo) vienen con un puerto Lightning que ha sido desarrollado por la misma Apple y es exclusivo de sus productos. Es decir, es necesario un cable especial para cargarlos.

Con la nueva ley, el Parlamento Europeo quiere que todos los dispositivos móviles puedan cargar con el mismo cable.

La normativa todavía entrará en vigencia a partir del 2024 y todas las marcas se verán obligadas a cumplirla, por lo que Apple ya tendría que añadir el puerto USB tipo C en el iPhone 15 o iPhone 16.

Según The Verge, un portavoz de la Unión Europea aseguró que, en caso Apple decidiera lanzar un iPhone que no tuviera ningún puerto y que solo se cargue de manera inalámbrica, no estaría evadiendo la nueva ley.

Esto, debido a que la regularización de la carga inalámbrica todavía es un tema pendiente que no se ha debatido. Aunque parece una solución viable, la compañía fundada por Steve Jobs tendría que solucionar dos obstáculos principales.

La primera es encontrar un modo de traspasar datos de un iPhone a una PC (y viceversa) y mejorar la eficiencia de los MagSafe, sus cargadores inalámbricos que se adhieren a la parte trasera de los últimos iPhone.