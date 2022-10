¿Cuáles son las modalidades de estafa más comunes en Mercado Libre y Facebook Marketplace?

En la actualidad existen diversas plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre o Facebook Marketplace, donde tanto usuarios como negocios venden productos y servicios. Para mala fortuna de muchos, al ser un espacio en el que circula gran cantidad de dinero y bienes, los cibercriminales han centrado su interés en dicho lugar para estafar a gente inocente. Por ese motivo, en esta nota te contaremos cómo suelen realizar los fraudes si estás por realizar una venta o compra y temes que saquen provecho de tu desconocimiento.

Mercado Libre es una de las plataformas de compra y venta más populares de la región, por lo que reúne a millones de internautas. Además, cuenta con Mercado Pago, el servicio nativo a través del cual se realizan los pagos y transacciones. Sin embargo, a raíz de esta herramienta, que pocos usuarios conocen, los ciberdelincuentes han puesto en marcha diversas modalidades de fraude.

Por su parte, Facebook Marketplace, aunque es una herramienta relativamente joven que registró un gran impulso por el confinamiento de la COVID-19, actualmente es un espacio donde los usuarios de la app de Meta pueden ofrecer sus productos y entablar un contacto más directo y personalizable. No obstante, a diferencia de la plataforma anterior, no ofrece un servicio de pago nativo, por lo que las ventas se concretan fuera de la aplicación.

Ambas plataformas presentan los mismos tipos de vulnerabilidad que, en caso no las conozcas, pueden ser factores decisivos al momento de que sufras una estafa sin soluciones inmediatas. A continuación, te explicaremos las consideraciones que debes tener en cuenta al momento de realizar un intercambio digital.

Principales modalidades de estafa

Pagos fantasma

En el caso de que publiques una venta por Mercado Libre, el ciberdelincuente te contactará para mostrar su interés en el producto. En la mayoría de casos, este se muestra sumamente entusiasta y quiere realizar la venta en ese instante por Mercado Pago. Normalmente, no tienen la intención de negociar el precio y preguntan vagamente sobre las condiciones del producto. Tras ello, para proceder con el supuesto pago, te pedirán tu correo electrónico y cuentas bancarias en las cuales se realizarían los depósitos. Sin embargo, estos son datos que no necesitan, ya que la plataforma tiene un mecanismo que retiene el dinero y lo transfieren a tu cuenta.

Tras ello, te llegará un correo electrónico, en el cual aparece una boleta de una aparente transferencia bancaria concretada, pero si revisas tu banca por internet, notarás que no te ha llegado ningún dinero. Cuando te suceda esto, tienes que observar la dirección electrónica del remitente, la cual debe terminar en “@mercadolibre.com”. Si aparece “@gmail”, “@hotmail”, “@yahoo”, entre otros, entonces es una cuenta fraudulenta que se quiere hacer pasar por la empresa para que así te sientas seguro y procedas con el envío. Ten especial cuidado en este paso porque puede que hayan creado un dominio exclusivo similar al oficial, agregándole palabras extras para engañarte, como “@mercado-libre.com” o “@elmercadolibre.com”.

Si el presunto comprador ha presentado todos los indicios que te mencionamos, lo que se espera es que te pida tu dirección para recoger el producto. Y no es como crees, él no irá directamente, sino que enviará un motorizado de un servicio de envíos para transportar el producto a una ubicación desconocida, en la cual recibirán el objeto, y se encargará de desactivar el GPS o cualquier sistema de rastreo para que no puedas recuperarlo aunque contactes a la Policía.

En cuanto a Facebook Marketplace, suele pasar que los estafadores insisten en ejecutar la venta por Mercado Pago, ya que aseguran que allí tienen depositado su dinero y “es más seguro para ambas partes”. En caso de que el producto sea de alto valor, lo recomendable es concretar el intercambio en lugares públicos o transitados, como centros comerciales, donde tengas la certeza de que estás seguro. Si accedes a realizar la transacción como te solicitó el comprador, corres el riesgo de sufrir un fraude de la misma forma que te explicamos en el caso de Mercado Libre.

Los indicios que te revelarían que estás tratando con un perfil de Facebook orientado a las estafas son los siguientes: la cuenta no tiene mucho tiempo de haber sido creada, no tiene fotos, recién se ha unido a un grupo o sus publicaciones personales no tienen reacciones o comentarios.

Envíos por medios no oficiales

Otra modalidad de estafa tiene que ver con el envío del producto ofertado, ya que intentan realizar el cobro por medios ajenos a Mercado Libre para dejarte sin el respaldo del servicio.

En este caso, te dirán que cuentan con envíos especiales y te solicitarán el dinero fuera de la plataforma. Así, el sistema no reconocerá el pago como parte de una compra y no tendrán la posibilidad de revertir la transacción porque fue realizada exteriormente.

¿Cómo puedes protegerte?

Para estar a salvo, debes considerar que las estafas aprovechan las vulnerabilidades en las estructuras de los servicios. Estos son los consejos que puedes seguir en el caso de Marketplace y Mercado Libre, aunque también aplica a plataformas parecidas:

Si recibes una comunicación, ya sea vía correo electrónico, verifica la dirección del remitente y no brindes datos sensibles que la plataforma no te solicitaría (datos bancarios, DNI, etc).

Si vas a comprar, verifica la identidad del vendedor y fíjate que tenga una buena reputación a través de las calificaciones.

Revisa que la identidad de quien compra y quien abona es la misma.

No realices transacciones fuera de Mercado Libre, ya que perderás cualquier tipo de respaldo.

Si vas a vender por Marketplace, procura que sea en espacios públicos o en ambientes donde cuentes con seguridad.

Además, considera que, en el caso de que realices una venta, el comprador debe completar un documento para que el dinero pase a tu cuenta, al margen de si quieren aprovecharse de ti y ya hayas entregado el producto. De ese modo, vas a poder comprobar la transacción en la web de Mercado Pago. Así luce el recibo a rellenar: