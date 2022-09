WhatsApp: ¿puedes recuperar los mensajes que tus amigos eliminaron antes de que los leas?

Una de las funciones más usadas de WhatsApp, que está disponible en teléfonos Android e iOS, permite que los usuarios de la app de mensajería instantánea eliminen los mensajes enviados, antes de que la otra persona pueda leerlos. Aunque la opción suele ir de maravillas, tiene un pequeño defecto.

Si has utilizado esta función, seguro sabrás que la otra persona podrá visualizar un mensaje bastante llamativo en lugar del mensaje eliminado. Este detalle genera mucha curiosidad en ciertos usuarios, quienes buscan la forma de recuperarlos. ¿Es posible eso? Aquí responderemos esta interrogante.

En la actualidad, los desarrolladores de WhatsApp no han añadido una opción oficial que permita recuperar los mensajes borrados; sin embargo, eso no impide que se hayan creado métodos alternativos. Aunque algunos requieren la instalación de apps de terceros, en algunos casos no es necesario.

Recuperar mensajes de WhatsApp con apps

Play Store, la tienda de aplicaciones de los dispositivos Android, cuenta con una amplio catálogo de apps como WAMR, WhatsRemoved+, Deleted Whats Message, Notification History Log, entre otras, que permiten a los usuarios saber qué decían los mensajes eliminados, antes de que los leyeran.

Estas aplicaciones funcionan de forma similar, todas ellas almacenan los mensajes, fotos, videos, notas de voz, entre otros archivos que te envían tus amigos. No solo de WhatsApp, si no también de Facebook Messenger, Instagram, Telegram, SMS, entre otras aplicaciones que tengas instaladas.

El problema con utilizar estas apps de terceros radica en que, debido a que tienen acceso a todas tus notificaciones, son potencialmente peligrosas. Por ejemplo, si recibes un código de seguridad a través de un SMS, este puede ser usado por un tercero para robar tu cuenta.

Recuperar mensajes de WhatsApp sin apps

Por el momento, este truco solo está disponible en los teléfonos Galaxy desarrollados por Samsung. No es necesario que instales una aplicación desconocida, ya que es una función que viene de forma nativa en el equipo, solo está desactivada. Para habilitarla, deberás seguir estos pasos: