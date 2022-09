iPhone 14: ventajas y desventajas de la eSIM frente a las tarjetas SIM físicas

Aunque la tecnología eSIM no es algo nuevo, ya que lleva existiendo desde hace varios años, ha ganado mucha relevancia entre los usuarios —sobre todo en Perú— luego de que Apple presentara los nuevos iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

Quizás no lo sepas, pero los iPhone 14 que se venden en Estados Unidos no traen bandeja para la tarjeta SIM. En su lugar, los clientes que compren estos teléfonos tendrán que activar la eSIM, una tecnología que no está disponible en todos los países.

En Perú, las operadoras Claro y Entel ya están permitiendo que las personas que tengan un iPhone 12, iPhone 13 u iPhone 14 (en cualquiera de sus versiones) puedan habilitar la eSIM, solo es necesario que acudas con tu teléfono a uno de sus centros autorizados.

En las últimas semanas, mucho se ha hablado de las ventajas de la eSIM frente a las tradicionales tarjetas SIM físicas; sin embargo, poco se sabe sobre las desventajas de esta nueva tecnología. A continuación, te detallaremos los pros y contras.

Ventajas de la eSIM

1. Tamaño reducido

La eSIM que viene soldada en la placa de los teléfonos es bastante pequeña (6x5 mm y un grosor de 0.60 mm), es decir, ocupa menos espacio que un chip convencional. Al no tener esta bandeja, los fabricantes tienen más espacio para otros componentes.

2. Facilidad en la portabilidad

Debido a que no hay necesidad de adquirir una SIM Card física acudiendo a un centro autorizado, el usuario podrá pasarse de una operadora a otra con más facilidad. Adiós a los trámites largos, migrar a otra compañía es algo que durará solo unas pocas horas o días.

3. Asociar la eSIM a más de un operador

Según detalla El Androide Libre, un portal especializado en tecnología, los usuarios podrán asociar la eSIM de su teléfono inteligente a más de un operador, incluso a los del extranjero. De esta manera, se configura como un proceso ideal para quienes suelen viajar con frecuencia a otros países.

Desventajas de la eSIM

1. Los teléfonos con eSIM son más caros

Por lo general, la tecnología eSIM está presente en teléfonos inteligentes que pertenecen a la gama alta o premium, los cuales suelen tener precios exorbitantes. Sin embargo, es probable que con el pasar de los años esto cambie y más equipos puedan implementarla.

2. Más difícil cambiar de teléfono y mantener el mismo número

Actualmente, si quieres cambiar de teléfono, ya sea porque se malogró o porque compraste uno nuevo, solo debes sacar el chip y ponerlo en otro equipo. Sin embargo, con la eSIM, esto puede tardar un poco más, ya que tendrás que hacer varios trámites con tu operadora.