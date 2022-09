¿Robaron tu celular? Así podrás evitar que el ladrón vacíe tus cuentas bancarias

Hace algunos años, era bastante común que los ladrones de celulares devuelvan el chip a sus víctimas, ya que no les servía de mucho; sin embargo, eso cambió con la llegada de los teléfonos inteligentes. Los delincuentes ahora no se conforman con quitarte tu smartphone, también buscan entrar a tus aplicaciones financieras y vaciar tus cuentas bancarias.

La mejor forma de prevenir que esto suceda es estar informado. Lo primero que debes hacer cuando un ladrón robe tu celular es llamar a tu operador y pedir que bloqueen tu línea. También puedes solicitar que bloqueen tu equipo usando el número de IMEI que encuentras en la caja del dispositivo o pulsando la combinación *#06#.

Algunos delincuentes se las ingenian para volver a activar las líneas de sus víctimas. Por ese motivo, es recomendable que coloques una contraseña a tu tarjeta SIM. De esta manera, si el ladrón trata de usar el chip en otro teléfono, no podrá hacerlo, ya que necesitará una clave de seguridad que solo tú sabrás.

En algunos casos, las tarjetas SIM pueden venir con una clave predeterminada que el usuario no conoce. Según detalla la Policía Nacional del Perú, estos cuatro dígitos varían de acuerdo al operador que hayas elegido. Por ejemplo, para los usuarios de Movistar y Entel es 1234, para Claro es 1111 y para Bitel es 0000.

¿Cómo ponerle contraseña a tu tarjeta SIM en Android?

Entra a los ajustes de tu Android

Ingresa a la opción ‘Contraseña y Seguridad’ y luego ‘Seguridad de Sistema’

Busca la opción ‘Bloqueo de tarjeta SIM’ y actívala

Elige una combinación de cuatro dígitos y guárdala.

¿Cómo ponerle contraseña a tu tarjeta SIM en iPhone?

En la configuración del iPhone busca ‘Datos celulares’

Pulsa la opción ‘PIN de la SIM’ y actívala

Finalmente, ingresa la clave y no la olvides nunca

Adicionalmente, tienes que acudir a la comisaría más cercana para poner la denuncia correspondiente o llamar al teléfono 9424-40729. En caso no puedas por algún motivo, debes saber que puedes hacerlo a través de su página web (www.policia.gob.pe); solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Ingresa a Servicios Policiales Digitales y elige en Denuncia Policial Digital

Selecciona nuevo trámite y acepta los términos y condiciones

Introduce tus datos personales y detalla la fecha, hora y lugar donde te robaron tu celular

También deberás ubicar en un mapa el lugar donde fue el robo

Se te pedirá también ingresar la marca, modelo, operadora, número de IMEI, entre otros datos.

Finalmente, puedes descargar e imprimir tu denuncia.

También puedes conocer su ubicación

Quizás no lo sepas, pero los dispositivos Android e iOS cuentan con un mecanismo que permite saber su ubicación exacta, en caso el ladrón no los haya apagado. Esta herramienta no solo permite conocer dónde está tu smartphone, sino que también podrás hacerlo sonar o restablecerlo al modo fábrica para que no vean tu información personal.

Los usuarios Android solo deben escribir ‘Encontrar mi dispositivo de Google’ desde cualquier computadora y entrar al primer resultado. Deberás iniciar sesión y seleccionar el equipo que deseas localizar. Para los iPhone es algo similar, tienes que escribir ‘Buscar mi iPhone de iCloud’, ingresar tu cuenta de Apple ID y listo.