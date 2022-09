Instagram: usuarios reportan caída de la red social en diversas partes del mundo

Instagram, la red social de Meta, acaba de sufrir una caída a nivel mundial, según reportan varios usuarios en las redes sociales. Los internautas indican que no pueden acceder a la famosa plataforma. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de los desarrolladores sobre este problema.

Según la página Downdetector, desde antes de las 12.00 p. m., miles de usuarios han venido señalando que tienen problemas con Instagram. Un 70% de los internautas indica que no pueden acceder a la aplicación, 27% afirma que la red social no carga y 3% sostiene que no consigue ingresar a la versión web.

Reportes de Instagram. Foto: captura DownDetector

El mapa de fallos y problemas notificados en Instagram revela que los usuarios más afectados en Perú son de Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo y Arequipa. Lo mismo ocurre en otros países como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, España, Inglaterra y más.

Actualmente, se espera que los administradores de la aplicación puedan pronunciarse y corregir los errores para que los internautas puedan navegar en la red social con total normalidad.

Usuarios de Instagram se quejan en redes sociales

A través del hashtag #InstagramDown, miles de usuarios de todo el mundo vienen expresando sus quejas a través de Twitter por el mal funcionamiento de Instagram. Incluso, algunos han publicado capturas de la ventana de error que les aparece.

Error de Instagram. Foto: captura de Twitter

¿Cómo saber si Instagram está caído?

Si Instagram está caído y no funciona de forma global, en menos de cinco minutos debes encontrar tweets de usuarios de todo el mundo que avisen del problema en la aplicación.

Asimismo, los clientes de la red social de Meta también pueden ingresar a la página de reportes DownDetector y buscar “Instagram”. Normalmente, no tendrás que explorar mucho dentro de la web porque saldrá entre los primeros resultados. Aquí podrás comprobar si la plataforma está caída solo para ti o para todos.