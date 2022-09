¿Cómo averiguar a quién pertenece el número desconocido que te llama y desde dónde lo hace?

Uno de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios de smartphone son las molestas llamadas de números desconocidos que se comunican en los momentos más inoportunos, algunos incluso cuelgan apenas contestas. Aunque no lo creas, es posible saber quién está detrás de ellas, desde dónde te está llamando y bloquearlo para que deje de hacerlo. Aquí te enseñamos.

Por lo general, estas molestas llamadas spam suelen ser hechas por empresas de telefonía que buscan que mejores tu plan o que te hagas su cliente, también por ciertos bancos para informarte que calificaste para tarjeta de crédito o un préstamo. Sin embargo, puede darse el caso de que se traten de delincuentes.

Si lo que buscas es conocer la identidad de la persona que está detrás de esas molestas llamadas, tendrás que recurrir a ciertas aplicaciones desarrolladas por terceros que funcionan como identificador de estas. En la actualidad, la más popular se llama TrueCaller y se encuentra disponible de forma gratuita en Play Store y App Store.

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, utilizar TrueCaller es bastante sencillo, ya que no es necesario que realices una configuración complicada. Solo debes otorgarle ciertos permisos y validar tu cuenta para que empieces a ver el nombre de las personas que están llamándote, así no las tengas agendadas.

De acuerdo a la publicación, la base de datos de TrueCaller se nutre gracias a sus propios usuarios, puesto que muestra los nombres que otros han usado para guardar ese número telefónico. Es decir, te puede aparecer el nombre de un conocido (que no tienes agendado) porque un amigo o familiar (que tiene el identificador) lo añadió en su agenda.

La aplicación también tiene una opción para que los usuarios denuncien ciertos números que hacen spam. De esta manera, las personas van a poder saber que no deben contestar la llamada de ese número, pues se podría tratar de vendedores, estafadores, etc. En estos casos, lo mejor es bloquearlo para que no pueda volver a ponerse en contacto contigo.

¿Cómo saber desde dónde te llama un número extraño?

En caso desees conocer la ubicación del número desconocido que está llamándote, debes saber que esto no es posible desde TrueCaller, tendrás que utilizar una plataforma online llamada Tellows (que puedes encontrar en este enlace). Solo deberás escribir el número en cuestión y pulsar buscar. En segundos verás el resultado.

¿Cómo bloquear números desconocidos sin usar apps?

Si no quieres instalar TrueCaller para bloquear los números extraños que te llaman, te gustará saber que los teléfonos Android e iOS cuentan con una opción que puede serte muy útil. El problema es que solo recibirás llamadas de tus contactos, si otra persona (que no tienes agendada) quiere llamarte, no podrá hacerlo, solo lo hará por WhatsApp u otra app similar.

En Android

Ingresa a la aplicación de teléfono

Ve a configuración y luego a números bloqueados

Luego activa el bloqueo a números desconocidos.

En iOS