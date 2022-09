Microsoft Teams: descubren falla de seguridad que podría poner en riesgo tu cuenta

Microsoft Teams, la popular plataforma de comunicación y colaboración, es utilizada por millones de usuarios a nivel mundial. Gracias a la herramienta, uno puede entablar conversaciones con sus compañeros de trabajo, de estudios o simplemente con amigos. Sin embargo, recientemente ha surgido una noticia que ha remecido a su comunidad, ya que la empresa de ciberseguridad Vectra acaba de desvelar que el servicio sufrió una falla de seguridad.

El problema detectado por los expertos ha sido compartido en un informe, en el cual revelan que el nivel de peligro es elevado. Además, señalan que las versiones de Teams para Windows, MacOS y Linuz son las víctimas.

Según el reporte, la aplicación de Microsoft habría almacenado los datos en un formato de texto accesible a terceros, sin ningún inconveniente. Es una situación complicada para la empresa tecnológica y sus usuarios, por el solo hecho de tener una cuenta de Teams.

Microsoft está al tanto de la situación, pero por el momento la brecha sigue presente. Según indican desde Vectra, la responsabilidad del problema recae en la tecnología Electron, la cual utiliza Teams para gestionar las credenciales de acceso de los usuarios. De ese modo, se justifica por qué un atacante podría ser capaz de ver las contraseñas.

Por el momento, la empresa no se ha pronunciado al respecto y todo indicaría que no se toman en serio el aviso de la firma de ciberseguridad, ya que cerraron la incidencia hecha porque no la consideran peligrosa.