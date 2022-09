Samsung lanzaría su primer teléfono sin botones físicos Galaxy S25

Los smartphones están en constante evolución. Los fabricantes no solo se centran en móviles con mejor cámara, pantalla o batería; sino que también están considerando eliminar aquellas características que ya no consideran necesarias. En este sentido, según una reciente filtración, Samsung estaría trabajando en el primer teléfono sin botones físicos.

La información ha sido revelada por el portal especializado Sammobile que señala que la compañía surcoreana tiene pensando lanzar su primer smartphone sin botones físicos en 2025, es decir, sería el Galaxy S25.

Asimismo, se señala que las funciones cumplidas hasta ahora por los botones físicos serán controladas mediante un ajuste en el software. También se muestra una imagen que parece ser el concepto del diseño del smartphone. No obstante, no se han compartido mayores detalles técnicos sobre el móvil.

La filtración indica que existe la posibilidad que el futuro Samsung Galaxy S25 sin botones físicos sea un dispositivo exclusivo de KT Corporation, el segundo operador inalámbrico más grande de Corea del Sur. Por ello, la variante del móvil para el mercado mundial conservaría todavía los controles físicos.

Como se sabe, no es la primera vez que se habla de un móvil sin botones físicos. En los últimos años, los fabricantes de teléfonos han ido eliminando características que consideran que ya no son necesarias y que impiden un diseño delgado y moderno. Por ello, ya no se incluyen elementos como el teclado físico y el botón de inicio.