Google Mensajes lanzará función para transcribir las notas de voz

Ante la gran popularidad de WhatsApp y Telegram, Google busca potenciar su propio servicio de mensajería con la llegada de una función muy esperada por los usuarios de teléfonos Android. La gran G lanzará pronto una nueva herramienta que permitirá transcribir automáticamente las notas de voz que nos envíen nuestros contactos.

Aunque WhatsApp ha revelado pistas sobre la posibilidad de integrar la mencionada función en un futuro, Google ya está desarrollando una actualización para que los usuarios de su app de mensajería puedan ver las transcripciones de sus mensajes de voz.

En el último informe “APK Insight” de 9to5Google, se revela que los audios se podrán transcribir de manera automática y de forma manual, pulsando un botón cuando la nota de voz llegue al chat.

Según explica el propio Google, las transcripciones podrán ayudar a los usuarios cuando el mensaje de voz no es claro o no pueden escucharlos porque se encuentran en una reunión. También aclara que los audios se transcriben solo en tu dispositivo y el contenido de la transcripción no se envía a Google.

Por otro lado, también se conoce que Google Mensajes estrenará una nueva interfaz a la hora de acceder a la galería de fotos, además, la nueva actualización te permitiría reaccionar a un mensaje usando cualquier emoji, y no solo uno de los siete emojis disponibles actualmente.