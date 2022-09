¿Qué iPhone no recibirá la actualización a iOS 16?

Todos los usuarios que tengan un iPhone compatible con iOS 16 ya pueden instalarlo. Sin embargo, algunas personas no podrán disfrutar de las novedades del nuevo sistema operativo, como la detección de AirPods falsos y de accidentes automovilísticos.

Si has intentado descargar el software y no has podido hacerlo, puede deberse a que tu teléfono no es compatible.

Apple ha dado a conocer la lista de todos sus móviles que sí podrán instalar iOS 16, pero también ha revelado cuáles serán los dispositivos que no podrán acceder al nuevo software. Estos son los siguientes:

Los iPhone SE (1ª gen. - 2016)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus,

iPhone 7

iPhone 7 Plus

¿Por qué algunos iPhone no recibirán iOS 16?

Uno de los principales motivos que no permite que modelos anteriores del iPhone accedan a iOS 16 es que el archivo de actualización es muy pesado para esos dispositivos.

Asimismo, modelos como el iPhone 7 no cuentan con las características que han sido agregadas en los iPhone más actuales y que han sido adaptadas en iOS 16.

¿Qué hacer antes de actualizar un iPhone compatible con iOS 16?

Si tu iPhone no está en dicha lista, entonces debes saber que puedes instalar el sistema operativo. En tanto, antes de hacerlo, debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: