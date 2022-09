¿Por qué no debes quitar los stickers que se encuentran en tu laptop?

Si acabas de comprarte una laptop o tienes una que utilizas desde hace mucho tiempo, seguro habrás notado que el fabricante (ACER, ASUS, HP, DELL u otra marca) suele incluir una serie de stickers en la carcasa que, por lo general, están ubicados al costado del teclado.

Debido a que son bastante pequeños, estos adhesivos suelen pasar desapercibidos para la mayoría de personas; sin embargo, hay algunos a los que les fastidia su presencia, así que prefieren retirarlos. Para que no quede ningún residuo, incluso utilizan alcohol.

¿Es recomendable retirar los stickers de tu laptop?

Según detalla Stealth Settings, un portal especializado en tecnología, estos stickers permiten que el usuario pueda conocer (sin la necesidad de prender el equipo) el tipo de procesador que usa su computadora portátil (AMD o Intel), qué tarjeta de video posee o con qué sistema operativo vino desde fábrica.

Las únicas laptops que no suelen venir con estos adhevisos son las desarrolladas por la compañía estadounidense Apple. Si tienes una MacBook, MacBook Pro, MacBook Aire, u otro modelo similar, no encontrarás ningún sticker pegado en la carcasa.

De acuerdo a la publicación, mucha gente opta por retirar los adhesivos de sus laptops, especialmente luego de varios años de uso, debido a que pueden irse despegando solos, lo que provoca roces molestos con sus manos. ¿Eres uno de ellos?

Si perteneces a este grupo, debes saber que no hay problema en que retires los adhesivos de la carcasa de tu laptop, ya que no perderás la garantía ni nada similar; sin embargo, no es recomendable hacerlo, ya que son un ‘plus’ en caso quieras revenderla en el futuro a un buen precio.

Los stickers con código QR son muy importantes. Foto: Hardzone

De igual manera, es importante resaltar que algunos de los stickers pueden tener un código QR que, al ser escaneado por tu teléfono, te llevará directamente a la página de soporte del fabricante de tu laptop. Es decir, podrás encontrar fácilmente los drivers, ver la garantía, entre otros datos de interés de tu equipo.

En caso ya hayas cometido el error de retirar los adhesivos de tu laptop, no te preocupes. Si todavía los tienes, puedes guardarlos en un lugar seguro. Eso sí: por ningún motivo los pierdas o tires a la basura, ya que podrían usarlos para maquillar portátiles de gama baja.