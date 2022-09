¿Cómo trabajar en Facebook y qué requisitos debes cumplir para que Mark Zuckerberg te contrate?

Facebook, la red social fundada por Mark Zuckerberg, es una de las compañías más importantes del mundo. Por ese motivo, no sorprende que haya muchas personas interesadas en trabajar en ella. ¿Qué tan difícil es conseguir un puesto? Aquí te daremos más detalles.

Contrario a lo que muchos piensan, para laborar en Facebook no es necesario que vivas en Estados Unidos. En la actualidad, la empresa tiene varios puestos de trabajo para personas que viven en otras partes del mundo, incluso de Perú y otros países de Latinoamérica.

¿Qué requisitos debes cumplir para trabajar en Facebook?

Las personas que deseen postular a Facebook deben cumplir dos requisitos fundamentales: ser profesionales y haber cumplido la mayoría de edad. No hay otro impedimento que te aleje de conseguir un puesto, es decir, no importa tu género, religión, nacionalidad, etc.

Según detalla Infobae, la plataforma de Mark Zuckerberg ofrece empleo en varias áreas, entre las principales se encuentran Seguridad, Ventas y marketing, Comunicaciones, Finanzas, Data y Experiencia de usuario, Software engineering, entre otras. Así que no dudes en postular.

De igual manera, debes saber que Facebook es solo una de las plataformas de Meta, su empresa matriz. Así que, en caso de no encontrar un puesto en esta red social, puedes buscar en otras como WhatsApp, Workplace, Portal, Oculus, Novi, Messenger o Instagram.

¿Cómo trabajar en Facebook?

Desde una PC o laptop ingresa a la página Meta Careers (que puedes encontrar en este enlace) y créate una cuenta en la plataforma. Para ello deberás ingresar a la opción Log in y pulsar el botón Create career profile.

Vas a tener que colocar tus nombres y apellidos, un correo electrónico, número telefónico (opcional) y la contraseña que usarás para entrar a tu cuenta. Una vez hayas creado tu perfil, tendrás que rellenar un formulario para el equipo de reclutamiento.

La información que deberás brindar será un resumen de tus estudios, así como todos los trabajos que has tenido en tu etapa profesional. De igual manera, puedes añadir una carta explicando el por qué eres la persona ideal para determinado puesto.

Debido a que trabajarás con personas de diferentes partes del mundo, tu nivel de inglés debe ser importante, de lo contrario, lo más probable es que no pases el proceso de selección que te permita obtener un trabajo en Facebook.

No solo debes mostrar tu dominio del inglés, también es recomendable que detalles bien toda tu experiencia, también es bueno añadir otras habilidades que se complementen al puesto al que estás postulando. Una vez que termines, pulsa en ‘Submit’ para finalizar.