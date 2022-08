¿Tienes plantas en casa? Así podrás identificarlas con tu teléfono y saber cómo cuidarlas

Cuidar una planta puede parecer sencillo; sin embargo, es algo muy complejo, ya que no todas requieren la misma atención. Por ejemplo, hay algunas que necesitan ser regadas quincenalmente y, si en caso lo hacemos muy seguido, estas podrían terminar muriendo.

Afortunadamente, existe una aplicación que permite a los usuarios de teléfonos Android y iPhone identificar las plantas que tienen en sus viviendas, con el objetivo de que puedan saber sus métodos de cuidado. ¿Cómo se llama? Aquí te daremos todos los detalles.

Según detalla El Androide Libre, un portal especializado en tecnología, existe una app llamada Picture This que se ha vuelto una valiosa herramienta para los amantes de las plantas, ya que estos solo necesitan una foto para saber la especie a la que pertenece.

“Picture This ayuda a más de 30 000 000 usuarios a identificar, aprender y disfrutar de toda clase de plantas: ¡flores, árboles, suculentas, cactus y mucho más!”, señalan los desarrolladores en la tienda de aplicaciones de Android.

Una de las ventajas de esta aplicación es que no solo reconocerá el tipo de planta que tienes, también brindará información importante sobre su cuidado, como la cantidad de agua que debes darle, la frecuencia con la que debes abonarla, la cantidad de luz que debe recibir, etc.

Otra de las funciones más útiles de Picture This, que puedes encontrar gratis en Play Store y App Store, es que analiza tu planta para decirte si se encuentra sana o no. En caso esté en mal estado, incluso te dará algunos consejos para reponerla y que no termine muriendo.