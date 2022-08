¿Cómo ponerle una clave a la tarjeta SIM de tu teléfono y por qué es recomendable hacerlo?

Un error bastante frecuente que cometen las personas que tienen un smartphone, sea Android o iPhone, es que no le ponen una contraseña a su tarjeta SIM. Aunque no lo creas, esta sencilla práctica puede serte ayudarte a no perder tu dinero a manos de los delincuentes.

Atrás quedaron los días en los que podías pedirle al ladrón que te devuelva el chip de tu celular. En la actualidad, algunos delincuentes que roban teléfonos inteligentes suelen usar la tarjeta SIM para su beneficio. ¿Qué cosa hacen con ellas?

Según detalla 20 Minutos, estos criminales suelen colocar la tarjeta SIM robada en otro smartphone con el objetivo de ingresar a sus cuentas asociadas. No solo de redes sociales o correo electrónico, lo que buscan es tener acceso a las aplicaciones bancarias y así robarte dinero.

Para evitar que esto suceda, los especialistas en ciberseguridad recomiendan que los usuarios de Android e iOS coloquen una contraseña en su tarjeta SIM. De esta manera, cada vez que insertes el chip en otro celular, vas a tener que ingresar esta clave.

Es decir, si te llegan a robar tu celular, va a ser más complicado que el delincuente ingrese a tus cuentas asociadas, ya que necesitará saber la contraseña que está compuesta de cuatro dígitos. Vale resaltar que debe ser un número difícil de adivinar, así que evita el 1, 2, 3 y 4.

¿Cómo ponerle contraseña a tu tarjeta SIM en Android?

Entra a los ajustes de tu Android Ingresa a la opción “Contraseña y Seguridad” y luego Seguridad de Sistema Busca la opción Bloqueo de tarjeta SIM y actívala Elige una combinación de cuatro dígitos y guárdala.

¿Cómo ponerle contraseña a tu tarjeta SIM en iPhone?

En la configuración del iPhone busca Datos celulares Pulsa la opción PIN de la SIM y activas Finalmente, ingresa la clave y no la olvides nunca

En algunos casos, el chip puede venir con una clave de fábrica que muchos usuarios desconocen. Si esto llegará a pasarte, solo tendrás que acudir a tu operador para pedirles que te desbloqueen la tarjeta SIM y así puedas ponerle tu propia contraseña.