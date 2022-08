WhatsApp trabaja en nueva función para evitar que extraños ingresen a tu cuenta

Tras lanzar una serie de nuevas funciones de privacidad para sus millones de usuarios en iOS y Android, se acaba de revelar que WhatsApp también está desarrollando nuevas herramientas que permitan que los internautas tengan una cuenta más segura. Una reciente filtración señala que la plataforma de mensajería de Mark Zuckerberg trabaja en una nueva característica para que las personas reciban alertas de inicio de sesión.

Según información del portal especializado WABetaInfo, en la versión beta para Android de la app, esta nueva función ha sido llamada “aprobación de inicio de sesión”. Gracias a ella, cada vez que alguien intente acceder recibirá una alerta en la aplicación sobre este evento.

La captura de pantalla compartida indica que, cuando un usuario intente entrar desde un teléfono diferente, WhatsApp le pedirá que confirme que está moviendo su cuenta al nuevo smartphone.

Alertas de inicio de sesión de WhatsApp. Foto: WABetaInfo

Esta característica de seguridad evitará que otras personas inicien sesión en WhatsApp, ya que será necesario confirmar la acción en el otro dispositivo a través de un código que llegará solo al teléfono en el que la cuenta de la plataforma de mensajería está activa.

Por el momento, no hay información sobre lo que sucede cuando se quiere realizar esta acción y no se tiene el dispositivo anterior, pero hay una opción llamada “¿no recibió el aviso?”, la cual puede ayudar en esta situación. Esta funcionalidad aún está en desarrollo, por lo que todavía no se sabe cuándo estará disponible.

De esta manera, aunque los usuarios de WhatsApp ya disponen de herramientas de seguridad, como el bloqueo con huella dactilar y la verificación en dos pasos, esta opción logrará proteger la cuenta y garantizará que nuestra información personal no sea vulnerada.