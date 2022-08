WhatsApp aumenta a 60 horas el límite de tiempo que tienes para eliminar un mensaje

Luego de estar disponible varios meses en las versiones beta de WhatsApp en iPhone y Android, finalmente se ha anunciado que ya está disponible para todos los usuarios del servicio de mensajería el nuevo límite de tiempo de 60 horas para eliminar un mensaje, tanto en chats individuales como en los grupales.

Inicialmente, WhatsApp nos daba siete minutos para borrar un mensaje para todos, aunque más tarde aumentó a 4.096 segundos (1 hora, 8 minutos y 16 segundos). Sin embargo, la reciente actualización es más radical, ya que ahora tendremos dos días y doce horas o dos días y medio para hacerlo.

Gracias a este nuevo límite de tiempo, que desde mucho era aclamada por los usuarios de WhatsApp, ahora los internautas tendrán más minutos para decidir si quieren eliminar o no un mensaje. Además, será ideal para aquellos descuidados que se percatan que enviaron un mensaje al chat equivocado luego de varias horas.

A pesar de que el tiempo límite para borrar un mensaje es de 60 horas, el proceso de esta funcionalidad sigue siendo el mismo. Solo debes seleccionar el mensaje con un toque prolongado, luego pulsar el ícono de la papelera y elegir la opción ‘Eliminar para todos’.

¿Cómo obtener la nueva actualización de WhatsApp?

La nueva funcionalidad de WhatsApp debería llegar por defecto a todos los usuarios en iOS y Android. Si aún no cuentas con ella, es probable que no tengas la aplicación actualizada a la última versión. Dirígete a la Play Store o App Store para verificar que no tengas una actualización pendiente.