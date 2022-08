Winamp, el rey de los reproductores MP3, lanza una nueva versión en 2022 para los nostálgicos

Antes de la llegada de Spotify y otros servicios de música en streaming, Winamp era el reproductor favorito de millones de personas, quienes lo usaban para escuchar las canciones de su grupo o artista predilecto sin molestos anuncios.

Aunque la popularidad de este reproductor disminuyó en los últimos años, sus desarrolladores buscan revivirlo. A través de su cuenta oficial de Twitter, acaban de anunciar una nueva versión de Winamp que podrás probar gratis.

La última versión oficial de Winamp (versión 5.8) fue lanzada en 2018 y durante mucho tiempo no se supo nada de este legendario software. No fue si no hasta 2021 que su dueño, la empresa Radionomy, habló sobre su futuro.

“Algo grande está sucediendo. Estamos creando Winamp para la próxima generación. No solo actualizado, sino totalmente remasterizado. El nuevo Winamp te conecta con tu música estés donde estés. Te acerca a los artistas que te gustan. Es el hogar de tu música favorita, de tus podcasts y de tus estaciones de radio”, escribieron en su web oficial.

Winamp lanza versión 5.9

Radionomy acaba de lanzar la versión 5.9 que está dirigida a los nostálgicos que todavía conservan archivos MP3 en sus computadoras. Vale resaltar que es compatible con Windows 11, pero no con Windows Vista y Windows XP.

Según detalla Gizmodo, la interfaz de Winamp 5.9 sigue igual, con las skins que la hicieron popular en los 90 y 2000, aunque hay algunos cambios, como que ahora utiliza un código fuente Visual Studio 2019.