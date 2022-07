Las funciones que triunfaron en WhatsApp Plus y que el WhatsApp oficial se vio obligado a añadir

WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Delta, entre otros mods similares, se han vuelto muy populares entre los cibernautas, ya que cuentan con varias funciones que la aplicación oficial que pertenece a Meta no posee, al menos hasta el momento.

Según detalla Xataka, el WhatsApp original no tenía todas las funciones que posee en la actualidad. Estas características primero llegaron a WhatsApp Plus (y otras apps no oficiales) y, debido a su buena acogida, posteriormente fueron añadidas de manera oficial.

¿Qué funciones llegaron primero a WhatsApp Plus y luego a WhatsApp original?

1. Personalización de los chats

Antes no se podía cambiar el fondo de los chats de WhatsApp; los primeros en incluir esta opción fueron los mods. Actualmente, ya se puede colocar una fotografía de nuestra galería o elegir una imagen predeterminada de la aplicación.

2. Enviar archivos pesados

Una de las desventajas de WhatsApp frente a estas aplicaciones ilegales es que no se podía enviar archivos que excedieran los 100 MB. Afortunadamente, esto cambió y ahora los usuarios pueden mandar archivos que pesen hasta 2 GB.

3. Fotos y videos sin compresión

Cuando envías un video o foto a través de WhatsApp, la aplicación aplica una compresión que, a primera vista, parece no ser gran cosa; sin embargo, se pierde mucha calidad. Para evitar que eso suceda, se deben mandar estos archivos como documentos.

4. ¿Quién puede verte en línea?

WhatsApp Plus y otros mods permiten que selecciones a los contactos que te verán en línea. Esta función se volvió tan popular que la compañía de Mark Zuckerberg se encuentra probándola en la beta de la aplicación, así que pronto llegará a la versión estable.

5. Bloquear chats con huella o contraseña

Hace algunos años, los usuarios de WhatsApp tenían que instalar programas de terceros para proteger sus conversaciones de extraños. Actualmente, la plataforma incluyó una opción para desbloquear la aplicación usando tu huella digital o una contraseña.

6. Respuestas automáticas

Que la aplicación responde un mensaje predeterminado cuando no estés disponible es una característica que primero llegó a WhatsApp Plus. Actualmente, esta función está disponible en WhatsApp Business, ya que es ideal para las empresas con horarios de trabajo.

7. Ver estados de forma anónima

Cuando ves los estados de una persona, esta sabrá que lo hiciste, a menos que desactives la confirmación de lectura. Aunque no lo creas, el ver este tipo de publicaciones de forma anónima fue algo que llegó primero a los mods de WhatsApp.

9. Ver mensajes sin entrar en la aplicación

Si tienes un teléfono Android, debes saber que WhatsApp tiene un widget que permite ver todos los mensajes que te han enviado (incluso los grupos) sin tener que ingresar a la aplicación, es decir, tu hora de última conexión no cambiará.

10. Enviar mensajes que se autodestruyen

Los mensajes temporales (que duran un tiempo establecido) y los mensajes que se autodestruyen (que desaparecen luego de verlos) primero estuvieron presentes en los mods y luego recién llegaron a la versión oficial.

11. Dos cuentas en el mismo teléfono

Mucha gente usaba WhatsApp Plus para tener dos cuentas en su teléfono, lo cual ya no es necesario porque ahora se puede instalar WhatsApp Bussiness (una app oficial) e incluir un segundo número en tu mismo celular.