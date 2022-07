Spotify lanza Friends Mix, la función inspirada en los gustos musicales de tus amigos

Spotify ha lanzado una nueva lista personalizada bajo la denominación de Friend Mix, la cual te permitirá escuchar música nueva inspirada en los gustos de tus amigos. La novel herramienta de la plataforma de reproducción vía streaming tiene el objetivo de fomentar la conexión entre sus usuarios y facilitar el descubrimiento de artistas.

En ese sentido, desde Spotify mencionan: “Nos complace anunciar Friends Mix, lo último de nuestras ofertas de listas de reproducción personalizadas, para ayudar a los oyentes a descubrir pistas nuevas y familiares basadas en lo que es tendencia entre los amigos”.

Friends Mix se basa en la función Blend, la cual crea playlists combinando las canciones favoritas de dos usuarios. La opción se actualiza a diario y cuenta con una calificación que revela qué tan similares son sus preferencias musicales.

Para utilizar Friends Mix, la aplicación especifica: “Una vez que hayas creado tres mezclas para dos personas, verás una nueva lista de reproducción Friends Mix, en tu estantería Made For Us dentro del Made For You Hub”.

Y si no puedes visualizar la nueva playlist en el centro Made For You, se recomienda que inicies una mezcla en Blend, para luego seguir estos pasos:

Escribe “Blend” en la pestaña de búsqueda y pulsa en la opción Invitar para elegir un amigo con quien quieras iniciar la mezcla. Ni bien acepten tu invitación, se generará una lista de reproducción compartida con las preferencias musicales de los dos. Tras ello, cada uno recibirá una tarjeta que podrá ser utilizada en redes sociales para mostrar las mezclas. Finalmente, necesitas realizar tres de estas para que la opción Friends Mix se habilite en Made For You.

Friends Mix se actualizará constantemente para que descubras música y artistas nuevos. Además, Spotify informó que la novedad quedará disponible para todos los usuarios en iOS y su versión de escritorio.