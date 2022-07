¿Por qué no debes descargar por ningún motivo la última versión de WhatsApp Plus 2022?

En los últimos días, en internet, principalmente en algunos portales de tecnología, se ha revelado el paso a paso para poder descargar gratis WhatsApp Plus 2022, la nueva versión que copia a la aplicación de mensajería de Meta; sin embargo, su instalación podría hacerte pasar un mal rato, ya que tu cuenta oficial de la app se vería perjudicada.

Si bien es cierto que esta red social posee un sinfín de funciones y herramientas que aún no llegan —y que posiblemente no lleguen— a la versión original de WhatsApp, su instalación no vale para nada la pena y aquí te explicaremos por qué no debes ni siquiera bajarla en tu dispositivo móvil.

¿Por qué no debes descargar WhatsApp Plus 20.00.0?

La principal razón por la que no debes instalar este tipo de WhatsApp en tu celular es porque son aplicaciones no oficiales, lo cual puede provocar que tu cuenta sea suspendida o incluso baneada para siempre.

Además, WhatsApp Plus, al igual que otras apps que funciona a partir de distintas APK, no cuenta con cifrado de extremo a extremo, por lo que se podría hackear de manera más sencilla los chats e información personal.

Por otro lado, como bien se sabe, estas plataformas no están disponibles en las tiendas virtuales de Android ni iOS, lo cual indica que no tiene una procedencia de confianza y que no ha pasado los filtros respectivos para asegurar que no cuenta con algún virus o malware.

WhatsApp tiene un truco para enviar un mensaje a otra persona sin añadirla como contacto

Quizás no lo sepas, pero la aplicación de mensajería instantánea cuenta con una función llamada ‘clic para chatear’ que permite a los usuarios iniciar una conversación con cualquier número telefónico. Esto, sin la necesidad de añadirlo previamente en la agenda de su móvil. ¿Cuáles son los beneficios?

Debido a que no agregamos ese número en nuestra agenda, no tendrá acceso a nuestros estados, nosotros tampoco veremos los suyos. De igual manera, si hemos cambiado las opciones de privacidad, tampoco mirará nuestra hora de última conexión, foto de perfil, entre otra información. Debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la aplicación de Google Chrome (o cualquier otro navegador que tengas en tu celular) y escribe wa.me/ en la barra de direcciones.

Luego de la diagonal, deberás escribir el prefijo del país y el número telefónico

Por ejemplo, si la persona vive en Perú, tendrás que poner wa.me/+51 999 999 999

Finalmente, deberás dar buscar y WhatsApp se abrirá automáticamente.

Eso sería todo. En la parte superior de la conversación, en lugar de que aparezca el nombre de la persona, aparecerá su número telefónico. Al igual que en un chat normal, podrás enviarle mensajes de texto, fotos, videos, stickers, emojis, notas de voz, etc.