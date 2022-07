¿Qué significa que tu router te muestre una luz azul que parpadea?

En muchos casos la señal de internet no funciona de forma adecuada y muchas personas optan por revisar el router de la casa o del trabajo para comprobar si el aparato se encuentra apagado o con problemas de conexión. En ese sentido, hay veces en que dicho dispositivo, en lugar de mostrar una luz verde o amarilla, refleja luces de color azul. Si has tenido la oportunidad de presenciarlo y no sabes qué significa, en esta nota te contaremos por qué ocurre.

Que puedas llegar a observar una luz azul en tu router es muy normal. Se trata de una señal que indica que el lugar cuenta con internet, pero generalmente se presenta en las redes de 2.4 y 5 Ghz en los iconos de subida y descarga. No obstante, en la situación de que la misma empiece a parpadear, quiere decir que se está reconectando nuevamente a otras redes. Además, si se pierde y se cambia a color verde, es recomendable que vuelvas a enchufar y desenchufar el aparato.

Las luces, en la mayoría de casos, deben estar en azul para que tengas realmente un internet de doble banda. Si solamente se aprecia en azul el de bajada y no el de subida, podría ser que tu velocidad es imperfecta.

Adicionalmente, otra opción es probar si tu conexión se desenvuelve con normalidad realizando un test de velocidad, ya que te permitirá descubrir cuáles son los niveles de velocidad de tu red y saber si necesitas reiniciar tu router.