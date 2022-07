Día Mundial del Emoji: ¿cuál es su origen y por qué se celebra el 17 de julio?

Los mensajes que se envían por WhatsApp, Messenger o Telegram no serían lo mismo si es que no se utilizan los populares emojis que nos ayudan a expresar sentimientos y estados de ánimo que no podemos describir con palabras. En este sentido, desde hace un tiempo, cada 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

¿Cuál es el origen del Día Mundial del Emoji?

Los emojis se agregaron por primera vez a los teléfonos inteligentes en 2001 y rápidamente ganaron popularidad entre los jóvenes y no tan jóvenes debido a su capacidad para comunicar emociones

Fue en 1999 que, en Japón, Shigetaka Kurita creó los emojis, que prontamente fueron integrados y muy utilizados en las aplicaciones de mensajería. No obstante, en 1995, surgió la idea original cuando el símbolo de corazón fue incluido en el Pocket Bell, un dispositivo muy usado por los jóvenes japoneses.

Asimismo, Kurita diseñó los primeros 176 emojis para la plataforma NTT DoCoMo, ideados para simplificar la comunicación entre ciudadanos. Es así que su primer grupo de símbolos contenía elementos de historietas, manga, señales de tránsito y representaciones japonesas

Sin embargo, fue el australiano creador de la página web de Emojipedia, Jeremy Burge, quien promovió la celebración del Dia Mundial del Emoji para el 17 de julio. Escogió esta fecha porque aparece como ícono en el emoji de calendario en dispositivos iOS y otros servicios de mensajería.