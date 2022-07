Twitter: usuarios reportan caída de la red social en diversas partes del mundo

Twitter caído. Desde de las 7:00 a. m. de este jueves 14 de julio, usuarios indican problemas en los servicios de la aplicación popular con sede en los Estados Unidos. Señalan que hay dificultades en el inicio de sesión en la red social y también inconvenientes en actualizar el muro (conocido como timeline).

Error de carga en Twitter. Foto: captura de Twitter

A través del sitio web especializado DownDetector, usuarios han reportado inconvenientes para acceder a la sección de noticias, publicar nuevo contenido y ver notificaciones, tanto en la versión web como en la aplicación móvil para Android y iOS.

De acuerdo a los reportes realizados hasta el momento en la página de DownDetector, el 83% de los usuarios indica que la red social no carga y no pueden iniciar sesión, mientras que otro 11% indica que no puede abrir la aplicación desde su teléfono.

Reportes de caída de Twitter. Foto: captura DownDetector

Según el mapa de incidencias, entre los principales países afectados por la caída mundial de Twitter se encuentran Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Grecia, Japón y Australia.