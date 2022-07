Twitter: usuarios reportan caída de la red social en diversas partes del mundo

Twitter caído. Desde de las 7:00 a. m. de este jueves 14 de julio, usuarios indican problemas en los servicios de la aplicación popular con sede en los Estados Unidos. Señalan que hay dificultades en el inicio de sesión en la red social y también inconvenientes en actualizar el muro (conocido como timeline).

Según reporta DownDetector, miles de usuarios han reportado que no pueden acceder a Twitter. El 83% de los usuarios indica que la red social no carga y no pueden iniciar sesión, mientras que otro 11% no puede abrir la aplicación desde su teléfono.

Noticia en desarrollo...