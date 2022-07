¿Qué es la tarjeta SIM y qué puedes hacer en un teléfono sin ella?

Los smartphones modernos ofrecen una amplia gama de funciones para las personas. Al día de hoy, uno puede realizar cualquier acción mediante un dispositivo móvil, aunque es importante mencionar que hay ciertas opciones que se limitan si uno no cuenta con una tarjeta SIM física. En esta nota te contaremos en qué consiste este chip inteligente desmontable y qué se te permite hacer si no tienes una en el celular.

¿Qué es una tarjeta SIM?

La tarjeta SIM surgió en los años setenta y ha evolucionado a gran escala con el paso del tiempo. Ahora es indispensable para las comunicaciones y su denominación parte del acrónimo Subscriber Identity Module. Es un chip presente en los teléfonos móviles y módems desde una ranura lectora. Además, su uso es obligatorio para las redes conocidas como GSM (Global System for Mobile communications).

Es un componente de bajo costo que sirve para almacenar datos del usuario, como el número telefónico, la clave de seguridad y su lista de contactos. En otras palabras, se introduce en los celulares e identifica al propietario. Actualmente, la mayoría de las SIM cuentan con 128 kB, aunque pueden soportar hasta los 512 kB.

Debido a la amplia gama de funciones que ofrece, es poco probable encontrar un usuario que no haga uso de la misma, ya que es necesaria para realizar labores cotidianas como una llamada telefónica. No obstante, existen escenarios donde puede que no tengas una, ya sea porque te robaron y tienes que utilizar un dispositivo secundario, o porque se te perdió. Independientemente del caso, debes saber que no precisas de una para usar las herramientas del smartphone.

¿Qué se puede hacer sin una tarjeta SIM?

Los smartphones operan de una forma similar a una computadora, ya que al contar con una conexión a Internet podrás aprovechar casi todas las funciones de tu celular. Eso sí, varias permanecerán deshabilitadas hasta que insertes nuevamente la tarjeta.

Por un lado, las llamadas telefónicas y los datos móviles de tu tarifa estarán suspendidos mientras no cuentes con una SIM en tu equipo. Es decir, ninguna de las herramientas de tu operadora se activarán. Además, cuando salgas de tu casa, necesitarás una conexión WiFi para aprovechar sus prestaciones. Caso contrario, su uso quedará restringido a los servicios que no requieren de una conectividad a Internet.

Por otra parte, si te quedaras en un lugar con WiFi, no experimentarás inconveniente alguno. Puedes jugar, navegar en Google, escuchar música, ver videos o también chatear con tus amigos desde las redes sociales como Twitter o Instagram. Sin embargo, las apps de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram no se habilitarán, ya que funcionan con el número de teléfono asociado a la tarjeta SIM.