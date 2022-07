Instagram: la red social registra caída a nivel mundial, según reportes

Instagram, la red social propiedad de Meta, ha sufrido una caída a nivel mundial, según diversos reportes de usuarios alrededor del mundo. Plataformas como Downdetector acumulan cientos de reportes en territorios de América, Europa y Asia. Por el momento, no se conoce las causas de los problemas.

De acuerdo a Downdetector, el 60% de los usuarios han informado que no pueden abrir la aplicación de Instagram en el móvil, el 24% indica que no puede iniciar sesión y otro 24% señala que la página no carga.

Reportes de caída de Instagram. Foto: captura DownDetector

Los problemas se comenzaron a ver alrededor de las 15:30 p.m. de este jueves 14 de julio. El mapa de fallos de Downdetector muestra cómo los fallos se localizan principalmente en las ciudades peruanas de Lima, Trujillo, Piura y Arequipa.

A través de la etiqueta #InstagramDown en Twitter los usuarios comenzaron a reportar la falla para visualizar fotos y publicaciones en Instagram. En el mundo, las naciones más afectadas son Brasil, Estados Unidos, Ucrania, Rumania, Alemania, República Checa, Italia, Croacia y Finlandia.

A diferencia de las problemas registrados en meses anteriores de este año en donde la caída de Instagram se resolvió de manera rápida, los usuarios indican que la plataforma está tardando en solucionar los fallos y tampoco se han pronunciado al respecto.