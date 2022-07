¿Cómo descubrir si un amigo está usando WhatsApp Plus, GBWhatsApp u otra app no oficial?

Pese a que WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas, muchos prefieren instalar las famosas versiones no oficiales (mods) que se han vuelto muy populares, debido a que ofrecen características adicionales que la original no tiene.

WhatsApp Plus, GBWhatsApp, WhatsApp Delta, entre otras, son algunas de estas apps modificadas que permiten descargar estados, ver mensajes eliminados, saber cuándo un amigo se conecta, ocultar el ‘en línea’, entre otras funciones extra.

Pese a que son muy populares, las versiones alteradas de WhatsApp son altamente peligrosas, incluso la misma Meta advierte que tu número podría ser vaneado. Primero será una suspensión temporal (24 horas) y luego de una permanente, en caso sigas usando los mods.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. No avalamos el uso de estas, debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señaló la empresa de Mark Zuckerberg.

Otro de los peligros de usar WhatsApp Plus, GBWhatsApp u otra app similar es que pueden estar infectadas con algún malware que termine robando tu información personal. Recordar que estas versiones no están en Play Store, sino en páginas de dudosa procedencia.

¿Es posible saber si un amigo está usando WhatsApp Plus?

Aunque no lo creas, es bastante sencillo averiguar si un amigo, familiar, compañero de trabajo u otra persona está utilizando WhatsApp Plus u otra versión modificada. Lo mejor es que no tienes que instalar ninguna aplicación extraña en tu Android o iPhone.

Una forma de descubrir es viendo los emojis que manda. En la actualidad, WhatsApp Plus tiene varios emoticones que la versión original no posee y que no puede reconocer. Es decir, si recibes uno extraño, entonces tus sospechas son ciertas.

De igual manera, un usuario de WhatsApp Plus puede responder tus estados o comentarios, pese a que ya los eliminaste. Finalmente, si mientras chateas con una persona no aparece la frase ‘en línea o escribiendo’, entonces está usando esta app no oficial.