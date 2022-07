¿Qué es un vtuber y por qué hay cada vez más en las plataformas de streaming?

Los usuarios de las principales plataformas de streaming han sido testigos de los diferentes cambios que han experimentado sus creadores de contenido: desde no mostrar la cara, hacer un face reveal o incluso estrenar un atuendo virtual para poder reemplazar su presencia, como se ha podido apreciar en los últimos años.

El término vtuber resume muy bien esta última característica, aunque la palabra va más allá de eso y tiene ciertas especificaciones que lo hacen único en la creación de contenido. Así, si bien se pueden ver como personajes virtuales similares a los avatares, comprenden un concepto más complejo.

Aquí te explicaremos qué significa ser un vtuber, cómo se originó ese formato y por qué actualmente se ha convertido en un éxito en redes sociales y en la realización de directos en vivo.

¿Cómo nació el término vtuber?

Para hablar de este término es necesario remontarse hasta su origen, el cual parte aproximadamente a mitad del 2016, año en el que la youtuber Kizuna Ai empezó a publicar videos en los que no se le veía a ella, pero no porque se ocultase, sino que era representada por una joven en 3D, quien tenía el rol de mostrarse como un ser no humano, sino que era partícipe del mundo virtual.

Tras la gran acogida que tuvo, más personas, en su mayoría adolescentes mujeres, se inclinaron por esta dinámica hasta el punto de volverse una moda, sobre todo en Japón, donde era más común el desarrollo de software y programas para poder crear personajes virtuales.

¿Qué es un vtuber?

Fue así como el formato se dio a conocer internacionalmente, pero no tan solo para la realización de videos, sino también para hacer directos en los que el creador de contenido reemplazaba su rostro y cuerpo con estos ‘maniquís automatizados’.

Dicho esto, el vtuber viene a ser la persona que se dedica a subir videos o realizar contenido con un personaje virtual que imita las de la cara y movimientos del cuerpo. Algunos de ellos son manejados en siluetas en 2D, mientras que otros sí son trabajos tridimensionales (3D).

¿Cómo y por qué se han popularizado en las plataformas de streaming?

De acuerdo a los propios consumidores y la agencia VTuber VShojo, la compañía más grande en este tipo de negocio, las comunidades virtuales actualmente tienen más llegada en el ámbito de entretenimiendo virtual, debido a que su capacidad de personalización les permite encajar en otros canales que una persona con su presencia no podría.

Por otro lado, quienes recién empiezan en el mundo de la creación de contenido, ya sea para charlar o probar videouegos, consideran que una buena manera de iniciar en las plataformas es probar qué tanto impacto tienen tan solo con su personalidad y forma de interactuar en internet.

Los mejores programas para realizar streaming en realidad virtual

VTuber Maker

Esta herramienta 3D gratuita está disponible en la plataforma Steam y se caracteriza por ser bastante simple y dinámica, ya que su software no necesita de muchas configuraciones, sino solo de una buena cámara web que capte bien nuestros movimientos. Actualmente, es el mejor programa para la producción de contenido de VTuber, ya que tiene miles de avatares virtuales profesionales en todo el mundo

FaceRig

Este programa tiene varios personajes predeterminados en su sistema, permitiendo al usuario poder elegir un modelo tridimensional, el cual copiará las expresiones faciales y movimientos del usuario por medio de un dispositivo de captura de vídeo. Podrás hallar desde perros, hadas, demonios, chicas kawaii y un amplio catálogo; además sirve para videollamadas en Zoom, Skype y Discord.

Wakaru

Una de las herramienta Vtubers que, en principio, servía solo con OBS para poder realizar streams en plataformas como Twitch y YouTube; sin embargo, ahora, por un costo menor, puede utilizarse para cualquier tipo de grabación o contenido virtual. Se puede probar su versión veta para poder desarrollar tu propio personajes, aunque se necesita una computadora con componentes de última generación.