Internet: ¿en dónde deberías evitar poner tu router si no quieres empeorar tu señal?

Al momento de instalar un router y decidir en qué lugar del hogar estará ubicado, necesitas considerar una serie de variables que son perjudiciales a largo plazo. Existen muchos materiales y objetos que afectan negativamente la conexión WiFi, como las paredes de piedra, ciertos electrodomésticos, aparatos tecnológicos o los propios espejos. Por ese motivo, para que evites que tu internet se ralentice, te contaremos cuáles son las peores zonas para poner tu enrutador.

Es ideal que tu router se encuentre en el centro de la vivienda, pero al mismo tiempo cerca de los dispositivos que se utilizarán. También se recomienda que se posicione lejos de paredes y ventanas, en una zona elevada, apartado de otros elementos electrónicos, separado del módem y mucho más. A continuación te detallamos dónde deberías evitar poner tu router.

Los peores lugares para poner el router

La cocina : en dicha habitación hay varios electrodomésticos que pueden generar interferencias en la señal, especialmente el microondas. Además, los aparatos con tuberías que circulan agua no son amigables con la señal WiFi, puesto que retienen parte de la energía de las ondas inalámbricas

Armarios o cajones: no es recomendable colocar tu router en dichos espacios, ya que la señal experimenta un declive evidente. Los elementos metálicos y el cristal hacen que la señal de Internet rebote

En una esquina: no lo coloques en esquinas porque empeorarás la conectividad. En una zona céntrica repartirás mejor la cobertura y si es lo más alta posible, mejor

Junto al teléfono inalámbrico: se trata de un objeto que causan interferencias en la señal. En líneas generales, no lo pongas cerca de otros dispositivos eléctricos.

Internet: ¿cómo apagar o encender tu router sin que tengas que acercarte a tocarlo?

La mayoría de dispositivos que están en casa necesitan estar enchufados para funcionar, pero también se recomienda que sean desconectados para ahorrar energía. Sin embargo, hay otros aparatos que las personas por costumbre suelen dejarlos conectados casi siempre, como es el router. En esta nota te contaremos cómo podrás ser capaz de apagarlo a distancia y de forma segura.

Ya sea por seguridad o para ahorrar luz, tal vez prefieras tener tu router apagado si no estás en tu hogar. Esto tiene sentido, ya que aunque no se use el dispositivo, no deja de gastar energía si se ha quedado encendido. De igual modo tiene importancia en tu seguridad: mientras más tiempo esté conectado el equipo, más posibilidades hay de que un ciberdelincuente se infiltre.

La forma en la que uno puede manejar el router a distancia se realiza a través de un enchufe inteligente. Estos dispositivos permiten controlar y crear rutinas para los aparatos, con tan solo tenerlos conectados. En realidad, lo que uno puede gestionar será el enchufe, que opera como intermediario con el tomacorrientes de la casa.