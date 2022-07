Hoy en día, las computadoras son un dispositivo más que necesario en el hogar y oficina, ya que disponen de diferentes beneficios para la realización de nuestras actividades virtuales. A diferencia de las laptops, las PC domésticas están destinadas a un público que posee un escritorio o espacio adecuado para poder insertarla, aunque algunos modelos ofrecen mejores características en cuanto a comodidad y rendimiento.

Esto sucede con los equipos All in One, los cuales comenzaron a producirse en la década de los 90 y que ahora son una buena opción para poder tener una computadora sin contar con el espacioso case que acopla todos los componentes. Si bien es cierto que actualmente son muy populares, principalmente por la línea de iMac de Apple, no muchos usuarios comprenden por qué este artículo no necesita un gabinete sofisticado.

En esta nota resolveremos esa y otras dudas que surgen al diseño de este ordenador con el fin de esclarecer algunos de sus misterios entre el público de la tecnología.

¿Por qué las Mac no tienen sus ‘CPU’ en un case como todas las demás computadoras?

Si bien la respuesta puede parecer compleja, es bastante sencilla de explicar en términos básicos. El sistema interno de las Mac concentra todos sus componentes en un mismo apartado, tal como lo hacen las laptops, aunque con la pérdida de valor de que no se puede transportar a todos lados.

Desde 1988, esta serie de computadoras de Apple ha estado destinada al mercado doméstico, pero con el detalle de no necesitar ni un case para enlazar los elementos, como tampoco de la compra de un monitor, teclado o mouse adicional, sino que la línea firmada por Jonathan Ive, el famoso diseñador industrial que inició este proyecto, se ha mantenido fiel a este modelo, lo que ha inspirado a otras marcas de la industria.

¿Qué lleva dentro una Mac?

En pocas palabras, tiene la misma distribución que la de una case de una computadora con sistema operativo Windows, pero con la diferencia de contar con procesador M1 en su gran mayoría. Las ranuras para RAM están más pegadas de lo habitual y suelen ponerse de más GB para no ocupar mucho espacio.

Por otro lado, el SSD ya está incorporado. Se le puede cambiar una memoria HDD, aunque este ordenador trabaja mejor con la primera opción. Cabe resaltar que los puertos USB y demás están en la parte trasera del equipo.