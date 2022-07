¿Cuál es el curioso origen de los códigos QR, el cual casi nadie conoce?

En los últimos años se ha vuelto más común el uso de los códigos QR, los cuales pasaron de ser considerados como la evolución del código de barras a uno de los elementos virtuales casi obligatorios en el día a día. Por ejemplo, se puede utilizar para ver la carta de un restaurante, como también para identificarnos en los establecimientos.

Si bien hoy en día tiene una gran popularidad, sobre todo para los usuarios de dispositivos móviles, no es un invento actual, pues su desarrollo se remonta al siglo pasado y, posiblemente, no tiene la historia que uno pueda imaginar.

En esta nota te explicaremos el curioso origen de los códigos QR y cómo dieron un salto importante en el rubro de la tecnología a nivel internacional.

¿Cuál fue su origen de desarrollo?

Todo se debe a los problemas que presentaban los códigos de barra, que, en un principio, no reconocían la ubicación, por lo que se tuvo que crear un patrón de detección de posición para todos los nuevos códigos que surjan. Por otro lado, el detalle más importante fue que la figura no se reconocía si no estaba perfectamente alineada, por lo que a veces resultaba complicado que algunas máquinas lo lean bien en su sistema.

Además, debido a que los códigos de barras solo podían almacenar 20 caracteres alfabéticos y las empresas empezaban a necesitar una mayor productividad en cuanto a la lectura de este formato virtual, los desarrolladores de la época crearon este nuevo mecanismo no uniforme que pueda guardar hasta 7.000 cifras, lo cual le permitió ser 10 veces más veloz.

Con la llegada de los celulares, las compañías comenzaron a apostar en el uso de estos patrones para poder acceder a servicios como los sistemas de pago y sitios web. Lo cierto es que, al no tener un límite de codificación y poder acoplarse en casi cualquier programa, es posible utilizar este código para iniciar o ingresar a casi cualquier espacio virtual, como los archivos, los cuales pueden representar boletos de cine y hasta los carnets de vacunación.