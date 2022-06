Smartphone: conoce cuáles serán los dispositivos que quedarán obsoletos en el 2022

Con el tiempo, los smartphones han logrado convertirse en una herramienta muy importante para el día a día de todos los usuarios. En la actualidad, estos gadgets han recibido una serie de actualizaciones que han hecho que los teléfonos puedan realizar funciones mucho más complejas de lo que se pensaban. Antes, un celular se limitaba solo a hacer llamadas y mandar mensajes de texto, pero hoy, pueden incluso tomar la temperatura de una persona. En pleno 2022, estas nuevas tendencias han llevado al olvido a algunos modelos de celulares que están a punto de quedar obsoletos.

Para muchas personas, los modelos de los que hablaremos a continuación han marcado una época fundamental de la tecnología; sin embargo, hoy están a punto de desaparecer.

El primero en la lista son Galaxy S9 y S9 Plus, que tuvieron su presentación en 2018 en el Mobile World Congress de Barcelona. Aunque es un dispositivo móvil que no tiene mucho tiempo en el mercado, ha sido la propia compañía quien decidiera que no recibiría más actualizaciones ni parches de seguridad.

Asimismo, le siguen el iPhone 4S, junto con el iPhone 5C, que fueron lanzados en el 2012 y 2013, respectivamente. Estos productos usaron materiales de menor costo, lo que les permitía competir en el mercado como un dispositivo de gama media.

A pesar de que estos dispositivos son considerados como íconos, Apple ya ha anunciado que estos teléfonos ya no recibirán más actualizaciones por parte de la compañía. Como se sabe, dicha compañía soltará su sistema operativo iOS 16 el próximo septiembre del 2022.