¿Qué hacer si te bloquearon por usar WhatsApp Plus, GBWhatsApp u otra app no oficial?

WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otras versiones modificadas de WhastApp, se han vuelto muy populares en las redes sociales, ya que permiten a los usuarios tener funciones que la aplicación original no posee, como ver los mensajes eliminados, descargar los estados de tus amigos, esconder chats y ponerles contraseña, etc.

Aunque la mayoría de personas que instalaron estos ‘MODS’ crean que son inofensivos, lo cierto es que son bastante peligrosos. Debido a que no son oficiales, no tienen el cifrado de extremo a extremo que si ofrece WhatsApp. De igual manera, es posible que vengan infectados con algún malware que robe tu información.

En el peor de los casos, tu cuenta puede ser suspendida, primero de forma temporal; es decir, durante 24 horas no podrás conversar con tus amigos de WhatsApp. En caso sigas empleando estas versiones alteradas, el baneo será permanente, por lo que deberás cambiar de número si quieres seguir usando la aplicación.

“Las apps como WhatsApp Plus, GBWhatsApp, o las que afirman ser capaces de transferir tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro son versiones alteradas de WhatsApp. Estas apps no son oficiales, han sido desarrolladas por terceros e infringen nuestras Condiciones del servicio”, escribe Meta en su blog oficial.

¿Es posible recuperar una cuenta baneada?

Si tu cuenta fue suspendida temporalmente, solo tienes que desinstalar la aplicación no oficial que estabas utilizando y descargar la oficial. Luego de que pase el tiempo de castigo, podrás volver a usar la aplicación de mensajería instantánea para conversar con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

En caso la suspensión haya sido permanente, existe un último recurso que podría ayudarte a recuperar esa cuenta baneada. En su blog oficial, WhatsApp tiene esta sección donde los usuarios pueden reportar problemas o baneos injustos. Solamente cuenta tu caso y espera a que te respondan positivamente.