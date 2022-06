Sweatcoin: la app que te puede pagar por caminar desde la avenida Tacna hasta Wilson

Sweatcoin, la curiosa aplicación que ha ganado gran notoriedad en las redes sociales, sigue siendo una mezcla perfecta para el interés entre las criptomonedas (o las que dicen serlo) y la vida saludable de aplicaciones como Pokémon GO. ¿Qué tiene de especial? Pues esta aplicación móvil te paga por la cantidad de pasos que das; por ejemplo, desde la avenida Tacna hasta la última cuadra de Wilson.

Sweatcoin, está disponible tanto en la tienda de aplicaciones de Android como en iOS, y está diseñada para aquellas personas que no hacen ningún tipo de actividad física y así combatir enfermedades como la obesidad y diabetes.

La aplicación Sweatcoin transforma tus pasos en una moneda virtual que puede servir para comprar dispositivos, una serie de productos de material deportivo, experiencias y servicios. Además de recibir un pago, las personas pueden intercambiar el monto con sus conocidos, o donar el dinero a proyectos sociales.

¿Cómo funciona Sweatcoin?

Esta plataforma cuenta con un podómetro o contador de pasos que funciona igual que cualquier otra aplicación. Registra los pasos de acuerdo al GPS integrado en el celular o smartphone. No cuenta los pasos dados en una caminadora, escaladora, o algún aparato estático.

¿Cuántos pasos equivalen 1 unidad de swaetcoin?

El tope máximo de registro diario es de 10.000 pasos, que equivalen a 9,5 sweatcoins y 150 sweatcoins al mes si es la versión gratuita de la aplicación. Asimismo, de acuerdo a la propia página web de la plataforma, 1.052 pasos equivalen a 1 unidad de swaetcoin.

