¿Por qué no es recomendable dejar tu computadora encendida todo el tiempo?

Las computadoras, al igual que los celulares, se han convertido en dispositivos imprescindibles para nuestro día a día, ya que poseen las herramientas digitales con las que se trabaja, estudia y realizan un sinfín de actividades virtuales.

En el caso de las PCs, cada vez es más común que las personas tengan por lo menos un ordenador en el hogar, por lo que casi nadie es ajeno a las ventajas y desventajas que tiene este equipo. Por ejemplo, hay quienes se cuestionan si dejarla prendida o apagada condiciona su rendimiento, lo cual provoca que, sin una instrucción o conocimiento previo, se pueda malograr la computadora.

Si bien es cierto que mantenerla prendida tiene sus beneficios, como el hecho de mantenerla siempre actualizada o no tener que encenderla el día siguiente, lo cierto es que se ve más perjudicada si no se apaga en el tiempo debido o cuando no se va a usar. Aquí te contamos lo que puede suceder si no conservas bien el ‘estado off’ de tu PC.

¿Qué pasa si dejo la computadora mucho tiempo encendida?

Provoca un desgaste

Evidentemente, ya sea desktop o laptop, la batería y el procesamiento tendrá un periodo de vida más corto, lo cual genera que los elementos internos, tales como el procesador o el disco duro, se esfuercen más para mantenerla encendida.

Consume más energía; es decir, pagas más luz

Por otro lado, el hecho de tenerla encendida implica que se deba realizar un gasto mayor de luz, puesto que está conectada a un enchufe para tener fuente de energía.

Acumulamiento del caché

La memoria caché, al igual que en los dispositivos móviles, se incrementa cada vez que un equipo está en constante uso, lo cual ocasiona que se acumule esta memoria y la PC no opere eficazmente.