Windows Phone: ¿por qué fracasó el sistema operativo para celulares creado por Microsoft?

Quizá no lo recuerdes, pero hace varios años Microsoft intentó entrar al mundo de los smartphones con su propio sistema operativo llamado Windows Phone. Aunque en un principio tuvo una buena acogida —superó a iOS en ciertos mercados— debido a una serie de factores terminó por fracasar y quedar en el olvido.

Según detalla Tekcrispy, Windows Phone llegó oficialmente al mercado en 2010 y todo parecía indicar que sería un fuerte rival para iOS, de Apple, y Android, de Google. Sin embargo, Microsoft anunció su muerte cinco años después para centrarse en otro sistema operativo (Windows 10 Mobile), el cual también fracasaría.

¿Qué errores llevaron a la desaparición de Windows Phone?

1. Llegó tarde al mercado

Antes de la llegada de Android e iOS, Microsoft lideró el mercado de smartphones con Windows Mobile 6; sin embargo, estos estaban dirigidos al sector empresarial. Con la llegada del primer iPhone, los teléfonos inteligentes comenzaron a llegar a más personas que ya no necesitaban un stylus para controlarlos.

Steve Ballmer, CEO de Microsoft en ese entonces, se mostraba muy arrogante cuando Apple presentó el primer iPhone, ya que aseguró que sería un fracaso. “No es atractivo para los clientes del sector negocios porque no tiene un teclado, lo que no lo hace una buena máquina para e-mails”, sostuvo en su momento.

Tuvieron que pasar tres largos años para que Microsoft se diera cuenta de que los smartphones con pantalla táctil eran el futuro; sin embargo, ya era demasiado tarde para la compañía. En 2010, cuando fue presentado Windows Phone, ya había muchos equipos Android y Apple ya estaba lanzando su iPhone 4.

2. No le puso mucho esfuerzo

No es un secreto que Microsoft es un líder en cuanto a computadoras. En ese momento, tenía productos muy exitosos, entre ellos Windows 7, que le generaban millonarias ganancias. Por ese motivo, el ingreso al mercado de los smartphones no fue tomado como prioridad, a diferencia de Apple, que sí se enfocó en ello.

3. La falta de aplicaciones

De acuerdo a Unocero, Steve Ballmer era una persona que no se caracterizaba por tener una buena relación con la gente de otras empresas. Por ese motivo, pocos desarrolladores de aplicaciones lanzaron sus creaciones para Windows Phone; la mayoría solo sacaba versiones para Android y iOS.

4. Recordaba a Windows 8

A finales del 2012, Microsoft lanzaba Windows 8, el sucesor de uno de sus sistemas operativos más exitosos. Para su mala suerte, el software no fue bien recibido por los usuarios. Debido a que Windows Phone tenía una interfaz bastante similar, muchos usuarios se inclinaron por otros dispositivos móviles.

5. Equipos no tan buenos

La mayoría de teléfonos con Windows Phone no tenían las mejores especificaciones técnicas del mercado. Salvo algunas excepciones, estos equipos no podían competir en características con los terminales de iPhone o de Android, que lanzaban otras firmas como Samsung, Huawei, etc.