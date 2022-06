¿Por qué Mark Zuckerberg utilizó Photoshop para borrar el logo de Apple de su MacBook?

Mark Zuckerberg está dando que hablar en las redes sociales, pero no por algún anuncio relacionado al metaverso, el nuevo proyecto de su empresa, si no por haber publicado una fotografía en Instagram que tenía un detalle que no pasó desapercibido para los cibernautas. Aquí te contamos lo que sucedió.

Todo comenzó cuando el fundador de Meta, anteriormente conocida como Facebook, compartió una fotografía en la que aparece rodeado de productos de McDonald’s, mientras está trabajando frente a su computadora portátil, que resultó ser una MacBook; sin embargo, no tenía el logo de la manzana de Apple.

“Celebrando que McDonald’s se une a Workplace con una caja de 20 McNuggets, un cuarto de libra y patatas fritas. Me encanta”, escribió Mark Zuckerberg que, en la foto, aparece sacando ligeramente la lengua. La publicación no tardó en viralizarse y hasta el momento tiene más de 230.000 ‘me gusta’.

¿Por qué Mark Zuckerberg quitó el logo de Apple?

Por lo general, los famosos suelen remover los logos de las marcas para evitar hacerles publicidad gratis; sin embargo, muchos cibernautas creen que esto sería una forma en la que Mark Zuckerberg muestre su rechazo a Apple, luego del impase que tuvo el dueño de Facebook con Tim Cook. ¿Qué pasó?

Según detalla 9to5Mac, un portal especializado en tecnología, durante el escándalo de Cambridge Analytica que se produjo en en 2019, el director ejecutivo de Apple brindó unas declaraciones que, al parecer, habrían iniciado esta enemistad entre ambas compañías tecnológicas.

De acuerdo a la publicación, a Tim Cook le preguntaron cómo saldría de un escándalo como el de Cambridge Analytica, en el que acusaron a Facebook de compartir, de forma inapropiada, los datos de 87 millones de usuarios. El CEO de Apple afirmó que ellos jamás se meterían en esa situación, con lo que dio a entender que desde su empresa tienen una política diferente.