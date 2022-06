¿Quieres dejar de fumar? Estas son las aplicaciones que te ayudan a dejar el tabaco

Cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que, al año, el tabaco mata a ocho millones de personas, como mínimo, y varios millones más padecen cáncer de pulmón, tuberculosis, asma o enfermedades pulmonares crónicas causadas por el tabaco. Para muchas personas, dejar este vicio empedernido puede ser algo muy difícil de lograr; sin embargo, existen algunas aplicaciones que ayudan a que los usuarios fumadores puedan deshacerse de ese nocivo hábito. ¿Te animas a saber de qué se trata?

Se trata de ciertos aplicativos que tienen como finalidad ayudar a los internautas que cuenten con cierta dependencia al consumo de tabaco. Lo bueno de estas opciones es que se encuentran de manera gratuita en el App Store y en la Play Store. A continuación, te dejamos dos de las opciones más amigables que se encuentran en las tiendas virtuales.

Respirapp

Esta app es una iniciativa impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer, la cual busca combatir las muertes por cáncer al pulmón en España y el mundo entero. La aplicación está gratuita para todos los usuarios de Android y Apple y cuenta con una interfaz muy amigable.

Se trata de una app que divide el proceso en fases para que vayas superándolas más fácilmente, y al final de cada fase te da una medalla para dejar claro que vas superando pasos importantes.

Fase 1: Comenzarás reduciendo los cigarrillos que fumas actualmente durante una o dos semanas.

Fase 2: Durante las siguientes semanas reduciremos un poco más los cigarrillos permitidos y se fija el día D, en el que definitivamente dejarás de fumar.

Fase 3: El día D es el día en el que dejarás de fumar. RespirApp te acompañará durante el proceso para ayudarte con la posible ansiedad durante esta fase.

Smoke Free

La segunda app en la lista es Smoke Free. En esta plataforma podrás tener acceso a más de 20 técnicas diferentes comprobadas científicamente que te ayudarán a dejar de fumar.

Por si fuera poco, esta app te entrega de manera periódica un índice de cómo tu salud ha mejorado desde que has decidido parar de fumar. Obtén la evaluación de tu pulso, nivel de oxígeno y otros valores de tu cuerpo. La app cuenta con misiones y galardones que te sirven como prueba de que te has convertido en un no fumador, que sigues resistiendo la adicción y que lentamente has dejado el hábito de fumar. Completa diariamente misiones y aumenta considerablemente la posibilidad de permanecer libre de humo.