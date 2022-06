Netflix ha empezado a usar su método para evitar que usuarios compartan cuentas, pero es un fracaso

En lo que va del año, Netflix se ha puesto en aprietos por la gran cantidad de competencia en servicios de streaming que existe en el mercado. Empresas como Disney, HBO y Amazon se han convertido en sus principales amenazas. Por si fuera poco, según los porcentajes, este ha sido el año en el que Netflix ha perdido la mayor cantidad de suscriptores desde sus inicios, por lo que la empresa estadounidense ha decidido poner cartas en el asunto y tomar medidas para frenar su pérdida de dinero.

Desde hace casi un mes, Netflix tomó la decisión de multar a todas aquellas personas que estén dentro de una cuenta ajena. Esto tenía la finalidad de evitar que los usuarios saquen provecho y no opten por tener sus propias cuentas.

Sin embargo, esta medida no habría hecho más que espantar a los suscriptores. Así lo contó el portal Rest Of World, donde explican que el experimento llevado a cabo en algunas regiones de América Central y América del Sur no están funcionando como Netflix esperaba.

Asimismo, el citado portal contactó con varios usuarios de Netflix en Perú, uno de los países donde la compañía ha comenzado a probar sus métodos para reducir el número de cuentas compartidas.

Según confirmaron, muchos de ellos han optado por cancelar por completo su suscripción a Netflix en el momento en que se les solicitó pagar más por cada miembro externo asociado a la cuenta. Peor aún, muchos de estos han decidido irse a plataformas como Disney+ o HBO, lo cual es un golpe muy duro para los Netflix.

