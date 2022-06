Elon Musk pone fin al teletrabajo: “El trabajo remoto ya no es aceptable”

Elon Musk es un multimillonario dueño de distintas empresas relacionadas con la tecnología. Entre las más reconocidas en su poder se encuentra Tesla, la compañía estadounidense de automóviles inteligentes eléctricos de última generación. Para este empresario e inversor, la competencia es una de las cualidades principales que lo han llevado al éxito; tal es así que ha decidido que los trabajadores de su compañía vuelvan a la presencialidad luego de que hayan estado trabajando remotamente por la pandemia de la COVID-19.

Como se sabe, Elon Musk se encuentra en una negociación vigente por la compra de Twitter. Cuando esta noticia se hizo pública, los trabajadores de esta red social manifestaron entonces su preocupación porque conocían las noticias sobre las exigencias laborales que Musk ha instalado en todas sus empresas.

Hoy, todo parece cobrar sentido, pues Elon Musk no quiere que sus empleados teletrabajen, y lo ha dejado bien claro en un comunicado interno enviado a los trabajadores de Tesla, en el que señala que “el trabajo remoto ya no es aceptable, que los profesionales del fabricante de coches eléctricos deben pasar al menos 40 horas a la semana en la oficina y que, de no estar de acuerdo con esta decisión, tendrán que abandonar la compañía”, según informa Bloomberg.

Para Musk, el teletrabajo no tiene la misma productividad que el trabajo de oficina, por lo que prefiere que sus empresas funcionen de esta manera. Este tipo de notificaciones no son una novedad, ya que el dueño de Tesla siempre ha sido muy exigente con sus trabajadores.