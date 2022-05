Apple vs. Epic Games: la lucha legal por Fortnite continúa

La batalla legal que emprenden Apple y Epic Games desde hace dos años es, sin dudas, una de las más mediáticas contiendas que han protagonizado dos compañías dedicadas a los videojuegos y a la tecnología. En realidad, lo que demuestra este caso son los muchos aspectos que derivan de la relación entre desarrolladores y plataformas. A más de medio año de dictada la sentencia, el acuerdo entre ambas no ha podido concretarse.

En septiembre de 2021, la jueza Yvonne Gonzales Rogers dictó su decisión de primera instancia señalando que Apple no tendría más derecho a imponer restricciones de pago a la App Store.

Por si no lo recuerdas, la batalla legal se originó debido a que Epic Games decidió implementar su propio método de pago para la versión de Fortnite para iOS, incumpliendo lo que Apple exigía: que todas las transacciones de cualquier aplicación se hagan mediante el sistema de la App Store.

Para la mayoría de las personas, el dictado de la sentencia marcaría el fin de esta novela, pero nada estuvo más lejos de la realidad. A más de medio año, ni Apple ni Epic Games han dado señales de querer dar su brazo a torcer. Lo último que han protagonizado en el caso ha sido la respuesta de los de Sweeney sobre la apelación de la manzana.

Apelación de Apple (marzo 2022)

Esta fue la apelación que Apple emitió en marzo:

“Epic Games construyó su caso sobre testigos que carecían de credibilidad y eran poco fiables, y cuyos testimonios carecían totalmente de base probatorias y estaban dispuestos a estirar la verdad en apoyo del resultado deseado. En el juicio, se comprobó que sus teorías eran artificiales, mal concebidas e impulsadas por el litigio. Epic Games no pudo demostrar en ningún momento, ni convencer, ni producir, ni presentar, ni persuadir, ni probar, los hechos de su caso”.

Respuesta de Epic Games (mayo 2022)

La respuesta de Epic se hizo pública esta semana:

“Apple también afirma que la reparación que Epic solicita pondrá en peligro la seguridad del iPhone. Tal afirmación es falsa. El sistema operativo que usan sus ordenadores (MacOS) no incluye las restricciones impugnadas en iOS (el sistema de sus teléfonos) y Apple promociona constantemente la seguridad del Mac”.

“Además, Apple permite múltiples soluciones de pago alternativas en la App Store para las aplicaciones que venden productos físicos, lo que confirma que el requisito de utilizar la solución de pago dentro de la aplicación de Apple, IAP, para los productos digitales no tiene ningún objetivo procompetitivo. Si Epic se impone, la App Store no se desmantelaría. No se exigiría a ningún cliente que utilizara ninguna de las cosas de las que se queja Apple: una tienda de aplicaciones alternativa, descargas directas para la distribución de aplicaciones o una solución de pago alternativa. La diferencia es que Apple tendría que competir por sus clientes”.