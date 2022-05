Misterio resuelto: ¿es verdad que pueden descubrir dónde vives por tu dirección IP?

Toma nota. En tiempos donde la falta de privacidad es un factor que puede dar facilidades a los ciberdelincuentes, la dirección IP (protocolo de Internet) puede revelar más de lo que crees. Sería posible llegar a geolocalizar la dirección IP, pero, ¿un desconocido podría llegar a saber dónde vives o tener una aproximación? En esta nota esclarecemos el mito tecnológico.

La dirección IP es un tipo de identificación que muestra las partes vinculadas a una red. La serie de números nos distingue del resto del mundo conectado, pero pueden ser un problema si consiguen desvelar más información al respecto.

¿Cómo saber tu IP?

Lo primero que necesitarás es descubrir tu dirección IP pública. Probablemente te la hayan solicitado y no fuiste capaz de saber cómo localizarla. Existen diversos métodos para ello: desde consultar webs especializadas a simplemente escribir en la barra de búsqueda de Google “What is my IP?”.

La dirección IP es representada por una cadena de números separados por puntos y se expresan como un conjunto de cuatro dígitos, que pueden variar de 0 a 255. Las direcciones no son aleatorias, ya que La Autoridad de números asignados de Internet, una división de Internet Corporation para números y nombres asignados, las genera y asigna matemáticamente.

El proceso se ejecuta de la siguiente forma:

El dispositivo se conecta a Internet mediante una red

Si estás en casa, la red probablemente será tu proveedor de servicios de Internet (ISP)

La ISP asigna la dirección IP del aparato

Tu actividad en Internet pasa por el ISP, que la redirige a ti a través de tu dirección IP. Es responsabilidad del ISP asignarle una dirección a tu dispositivo

No obstante, tu dirección puede cambiar, por ejemplo, si enciendes o apagas el módem. También puedes comunicarte con tu proveedor de servicios de Internet para que la modifique

Cuando estás fuera de casa y llevas tu dispositivo, la dirección IP de la vivienda no te sigue. Esto pasa porque utilizarás otra red (en un hotel, cafetería, etc) para acceder a Internet y manejarás una dirección distinta (y temporal) que asignará el ISP del establecimiento

Una vez descubras tu dirección IP pública, tendrás un primer punto de partida para saber cuántos datos aportaría a quien quiera aprovecharse.

¿Cómo geolocalizar tu dirección?

Hay diversas bases de datos en Internet donde puedes consultar el lugar de una dirección IP. Puedes intentarlo con la tuya o con otra que sepas dónde se encuentra y verificar la exactitud de su geolocalización.

Algunas herramientas conocidas son Maxmind, IPGeolocation, IP2Location, IPAPI o IP2C. Al realizar pruebas en ellas, se puede conseguir un resultado numérico que devuelve unas coordenadas estimadas de la IP. Según la precisión de tus bases de datos, las coordenadas pueden tener un margen de error de 5 a 10 km. Hay una mayor probabilidad de que lleguen a saber tu localidad o ciudad, pero se perderán más con la dirección exacta.