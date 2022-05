Crean app que te pone un terno en tus videollamadas aunque todavía estés con pijama

Debido a la pandemia, las reuniones virtuales a través de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, entre otras plataformas, se han vuelto bastante comunes. Aunque la mayoría de usuarios no tiene problemas con prender las cámaras, lo cierto es que muchos prefieren no hacerlo, debido a que no están ‘presentables’.

Según detalla Gizmodo, la empresa japonesa EmbodyMe se encuentra desarrollando una aplicación llamada Xpression Camera que utiliza inteligencia artificial para cambiar el aspecto de los usuarios que, por algún motivo, tienen que encender la cámara de su computadora para una videollamada importante.

De acuerdo a la publicación, la aplicación tuvo una fase de pruebas durante el 2020, a la que solo algunos usuarios podían acceder. Recientemente, EmbodyMe liberó una versión para los cibernautas; sin embargo, no será un programa gratuito, las personas interesadas tendrán que pagar un precio de US$ 8 mensuales.

La aplicación creada por esta compañía asiática funciona con Zoom y Microsoft Teams, dos plataformas de videollamadas muy populares en la actualidad, también con apps de streaming como Twitch. No solo permite cambiar tu aspecto por el de la foto más elegante que tengas, si no que también hay otros filtros.

Los desarrolladores de Xpression Camera afirman que este programa funciona bien en computadoras Windows o Mac que tengan gráficas integradas; sin embargo, recomiendan usar una Nvidia Geforce 1660 o una Radeon RX 580. También, es necesaria una cámara web que capte video en alta resolución.