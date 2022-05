Xiaomi anuncia que se asocia con Leica para mejorar las cámaras de sus smartphones

Huawei logró ser la segunda marca que más dispositivos móviles vendía en el mundo, hasta el memorable bloqueo comercial de Estados Unidos. Ahora, Xiaomi supo aprovechar el panorama de debilidad de su competencia para entablar una asociación con Leica, el fabricante del rubro fotográfico que por años mejoró las cámaras de los Huawei series Mate y P.

Se trata de un acuerdo a largo plazo entre Xiaomi y Leica. Como se informa en el comunicado oficial, ambas compañías quieren mejorar el rendimiento óptico y la experiencia fotográfica de los próximos smartphones insignia. El primer producto que desarrollaron en colaboración llegará oficialmente en julio de este 2022.

No se ha revelado cuál será el dispositivo que se beneficiará. No obstante, probablemente será el sucesor del Xiaomi 11 Ultra. Aunque todavía no se anuncia, el Xiaomi 12 Ultra daría el salto a nivel fotográfico con una configuración de cámara cuádruple, un sensor principal de 50 MP y zoom periscópico.

Tampoco hay detalles sobre si tendrá nuevos ajustes de software, lentes desarrollados específicamente para el dispositivo o solo pocos filtros de imagen.

Para saberlo será necesario esperar estos meses hasta que oficialmente se presente el fruto de la colaboración.

Por el momento, todo indica que Xiaomi, el tercer mayor fabricante mundial de smartphones, quiere diferenciarse de sus competidores desde el apartado fotográfico.

Cabe mencionar que el acuerdo entre Huawei y Leica inició en 2015 para optimizar las capturas del Huawei P9. Desde entonces y hasta marzo de este año, lanzaron varios celulares juntos. El último es el Huawei P50 Pro.