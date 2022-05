Caída de Spotify: usuarios reportan fallas y miles se quedan sin su música preferida

Spotify, la famosa plataforma de música en streaming, acaba de sufrir una caída que les impide escuchar su música favorita, así lo han informado varios usuarios en las redes sociales, sobre todo en Twitter.

Según detalla Downdetector, la caída de Spotify comenzó alrededor de las 08:00 a.m. (hora peruana) y los reportes siguen en aumento, por lo que este problema todavía estaría en alza y no tendría solución.

User reports indicate Spotify is having problems since 9:01 AM EDT. https://t.co/1vfaUWB1XE RT if you're also having problems #Spotifydown