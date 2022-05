Android: las 4 mejores apps para entretenerte sin necesidad de internet

En algunas situaciones, nos encontramos en lugares que no tienen buena conexión a internet y los smartphones no permiten utilizar apps importantes. Lo bueno es que muchos desarrolladores han creado algunas alternativas para este tipo de situaciones y quizá no las conozcas.

Es por ello que en esta nota te enseñamos cuáles son las mejores apps para que puedas utilizar tu celular sin internet, en modo offline, y entretenerte con música, aprendizaje de idiomas, videos, etc.

Utiliza estas aplicaciones cuando no tengas internet disponible. Foto: FH

Memrise

Una plataforma que sirve para que puedas aprender nuevos idiomas como francés, alemán, coreano, inglés, árabe, portugués e italiano, incluso si no tienes conexión a internet, ya que puedes seguir aprendiendo descargando las lecciones previamente.

Descarga esta aplicación desde Google Play con un clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3yK3mzg

Spotify

Esta app se mantiene como la plataforma de música en streaming más utilizada a nivel mundial, cuyo modo offline permite que puedas descargar discos, listas de reproducción, podcasts y mucho más contenido para divertirte sin la necesidad de conectarse a Internet.

Opción 2. Foto: Google Play

Descarga esta aplicación desde Google Play con un clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3lvol0M

Netflix - HBO GO - Amazon Prime Video

El catálogo de los principales servicios de streaming para películas y series cuentan con modo offline para divertirse desde el smartphone.

Opción 3. Foto: El Universo

Descarga Netflix desde Google Play con un clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sKJKaw

Descarga Amazon Prime Video desde Google Play con un clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3wHcr9b

Descarga HBO GO desde Google Play con un clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3z6nOL1

Pokémon Quest

Los Pokémon favoritos se han transformado en cubos y tendrás que buscar tesoros con tus amigos cubiformes en la Isla Rodacubo, donde todo tiene esta forma. La isla alberga increíbles tesoros ocultos y tu objetivo es encontrarlos.

Descarga Netflix desde Google Play con un clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3PxrYBa