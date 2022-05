Elon Musk anuncia que acuerdo de compra de Twitter se “suspende temporalmente”

Una gran sorpresa se llevaron miles de usuarios en las redes sociales, luego de que el fundador de Tesla, Elon Musk, anunciara que el acuerdo de compra de Twitter se iba a suspender de forma temporal.

“Acuerdo de Twitter suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5 % de los usuarios”, escribió Elon Musk.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn